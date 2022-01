Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits wil geen verbod voor leidinggevenden om personeel na de werkuren te contacteren. Dat zegt ze dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z. Crevits verzet zich daarmee tegen de plannen van de federale regering om dat zogenaamde deconnectierecht ook in de privésector in te voeren. Voor de federale ambtenaren werd al beslist dat - behalve bij dringende uitzondering - de baas ze na de nomale arbeidstijden niet meer mag opbellen.