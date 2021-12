Nu de arbeidsmarkt smeekt om werkkrachten wil minister van Werk Crevits de 72.000 langdurig werklozen in Vlaanderen activeren met verplichte gemeenschapsdienst. Een omstreden idee, dat al in het regeerakkoord stond. Wie langer dan twee jaar werkloos is zou door de VDAB ingezet kunnen worden bij de lokale groendienst bijvoorbeeld of in de naschoolse kinderopvang. Tijdelijk en met een beperkte financiële premie bovenop de werkloosheidsuitkering.