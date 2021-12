Houtpellets invoeren en verbranden om er op grote schaal zogenaamd "duurzame" elektriciteit mee op te wekken. Het is al langer controversieel en Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir wil er nu paal en perk aan stellen. Op haar voorstel verbiedt de Vlaamse regering het gebruik van pellets die afkomstig zijn uit Siberië, Canada en Chili. Die zouden niet aan de normen voldoen en mogelijk zelfs gelinkt zijn aan illegale boskap of het uitbuiten van werknemers. Jaarlijks wordt er anderhalve miljoen ton van verbrand in de biomassacentrale Rodenhuize. Die wordt uitgebaat door Engie.