Minister van Peteghem volgde vanmorgen een zomerstage bij CNH, een bedrijf dat landbouwvoertuigen maakt. De vestiging in Zedelgem is een R&D-centrum van de multinational. Er werken 388 onderzoekers. Op hun loon moet het bedrijf maar 20% sociale lasten betalen, een gunstmaatregel in ons land. Werkgeversorganisatie Voka smeekt Van Peteghem om die niet te schrappen in toekomstige besparingsrondes. De minister had daar blijkbaar wel oren naar.