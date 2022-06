De nationale vakbondsbetoging heeft heel wat volk op de been gebracht in Brussel: de vakbonden telden 80.000 manifestanten, de politie 70.000. De drie grote vakbonden eisen maatregelen om de koopkracht te versterken. Ze willen dat de loonnormwet wordt aangepast, want die laat nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen bovenop de index.