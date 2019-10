Begin deze maand haalde het Luikse farmabedrijf Mithra het nieuws met zijn deal om anticonceptiepil Estelle in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Nu gaat Mithra een ander product in China lanceren. 't Gaat om Myring, een contraceptieve vaginale ring. Mithra heeft daarover een akkoord met het Amerikaanse farmabedrijf Abbott. 't Aandeel Mithra is ruim vijf procent gestegen.