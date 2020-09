De Luikse farmagroep Mithra heeft de omzet tijdens de eerste jaarhelft zien terugvallen tot 2,5 miljoen euro. Dat is fors minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Beleggers stuurden het aandeel vanmorgen meteen lager, maar in de loop van de dag heeft het zich min of meer hersteld, nadat de topman z'n vertrouwen uitsprak voor de toekomst. Mithra start binnenkort met de commercialisering van de anticonceptiepil Estelle én het werkt volop aan een middel tegen opvliegers voor de vrouwen in de menopauze.