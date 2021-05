In Beveren is vanmiddag in de haven een dubbele primeur voor Vlaanderen voorgesteld: een terminaltrekker op waterstof en een mobiel tankstation voor waterstof. Ze maken deel uit van een project van innovatieplatform voor de logisitek VIL en 18 bedrijven. Het moet nagaan wanneer het voor bedrijven interessant wordt om hun interne transportmiddelen te verduurzamen door over te stappen op waterstof.