Het Brusselse MobileXpense groeit hard. Het jonge bedrijf levert online oplossingen voor onkostennota's en speelt daarmee in op de digitaliseringsgolf. Het neemt nu het Zweedse Dicom over. Het is al de derde overname in een jaar tijd.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.