De eerste elektrische publieke laadpaal is ingehuldigd in een nieuwe concessie. Sinds september kan elke burger die thuis geen laadpaal kan plaatsen een publieke laadpaal aanvragen, op maximum 250 meter. 'Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen', aldus minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD).