De stad Antwerpen en Start it @ KBC lanceren een nieuwe accelerator voor creatieve en mode-startups, onder de naam Start it Fashion & Creative. Ze trekken daar samen 75.000 euro voor uit. De bedoeling is om startende, creatieve ondernemers beter te ondersteunen om hun zaak rendabel uit te bouwen. Zo hoopt Antwerpen een aantrekkingspool te blijven voor creatief ondernemerstalent.