De eerste onderdelen van de failliete modegroep FNG zijn verkocht. Het Belgische JBC koopt twee kindermerken waaronder Fred & Ginger, en de damesmode CKS. Het is nog niet duidelijk wat dat betekent voor het personeel en de winkels. Want FNG had vlak voor z'n faillissement nog beslist om alle Fred & Ginger-winkels te sluiten. De verkoop van schoenenketen Brantano, ook een onderdeel van FNG, loopt intussen vertraging op.