We zagen gisteren de bui al hangen en nu is het zover: modegroep FNG vraagt het faillissement aan voor z'n Belgische activteiten, waaronder Brantano en CKS. Het gaat om bijna 200 winkels en meer dan 1.000 werknemers in ons land. Ook de Nederlandse activiteiten, met merken als Steps en Claudia Sträter, zijn bedreigd. Voor hen vraagt FNG uitstel van betaling.