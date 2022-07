In het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek voert de gemeente een opmerkelijke nieuwe belasting in: supermarkten zullen er dit jaar 5.600 euro moeten ophoesten per zelfscankassa. Volgens de burgemeester omdat zo'n kassa banen doet verdwijnen. Maar op die manier wordt slechts één supermarktketen getroffen, want de enige retailer met zelfscans in Molenbeek, is Delhaize. Toeval of niet, de supermarktketen trok er in 2020 z'n hoofdzetel weg.