In Neufchâteau, in de provincie Luxemburg, komt een nieuwe recylagefabriek voor plastic verpakkingen. De bouw en exploitatie gaan naar het Nederlandse bedrijf Morssinkhof-Rymoplast, dat 30 miljoen euro in het project pompt. Op dit moment wordt nog geen tiende van ons plastic afval in eigen land gerecycleerd. Fost Plus -dat zich bezig houdt met de recyclage van huishoudelijke verpakkingen- wil dat cijfer omhoog.