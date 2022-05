Elnor Motors uit het Vlaams-Brabantse Wespelaar bestaat 115 jaar. En het viert die verjaardag met tal van investeringen. In nieuwe kantoren, maar ook in slimme automatiseringsprocessen. Voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro. Het bedrijf maakt hoogwaardige motoren op vraag van klanten van over de hele wereld. Die hebben zulke specifieke eisen dat automatiseren geen sinecure is.