Het farmalogistieke bedrijf Movianto zegt in zijn vestiging in Aalst klaar te zijn voor de komst van de COVID-vaccins voor ons land. Movianto is de nieuwe logistieke partner van de federale overheidsdienst Volksgezondheid voor de opslag en het transport van de Belgische voorraad geneesmiddelen, tests en vaccins. De voorbije maanden lagen de overheid en de vorige logistieke partner, het Zaventemse Medista, stevig in de clinch. Maar de baas van Volksgezondheid verwacht geen problemen bij de overgang.