De Aalsterse vastgoedspecialist Montea neemt in de Brusselse haven een langlopende concessie. Tegelijk koopt hij er een distributiecentrum van zeven miljoen met het oog op de verhuur. Dat een vastgoedspeler in de haven van Brussel investeert is geen toeval. Stadslogistiek en e-commerce zitten in de lift. Nu investeren in strategische plekken aan de rand van een grote stad kan op termijn dus veel opbrengen.