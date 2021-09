Mobiliteit-start-up Skipr haalt een grote aandeelhouder binnen. ALD Automotive, de leasingdochter van de Franse grootbank Société Générale, injecteert groeikapitaal, in ruil voor 17% van de aandelen. Skipr is een spin-off van D'Ieteren en een pionier in "Moblity as a Service". Het biedt een alternatief voor de klassieke salariswagen, met een keuzepakket aan vervoermiddelen zoals een deelwagen, fiets, step of openbaar vervoer.