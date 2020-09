Zo'n 300.000 zeevaarders zitten al maanden vast op zee. Ze mogen niet van hun vrachtschepen omdat lokale overheden en havens dat niet toelaten. Uit schrik voor coronabesmettingen. Dat klagen ondermeer rederij Maersk Line en multinational Unilever aan, in een open brief gericht aan de Verenigde Naties. De schrijnende toestand is een groot gevaar voor de wereldwijde logistieke ketens.