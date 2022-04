Er waait weer een optimistische wind doorheen de muziekindustrie. Na decennia van dalende verkoop, zorgen streamingplatformen zoals Spotify of Youtube opnieuw voor stabiele inkomsten. Kers op de taart is de verkoop van vinylplaten, die sterk aan populariteit winnen. Vorig jaar bereikte de muziekverkoop in ons land een omzet van 90 miljoen euro, berekenden de muziekdistributeurs. Dat is hoger dan coronajaar 2020 en zelfs het niveau van vóór de pandemie.