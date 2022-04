De autogroepen D'Ieteren, Valckenier en de voormalige BMW-verdeler Ginion bundelen de krachten in deelmobiliteit. Samen met Finance & Invest Brussels pompen ze liefst 3,2 miljoen euro in het Brusselse MyMove. Met z'n softwareplatform helpt MyMove concessionarissen de stap te zetten naar deelmobiliteit. De start-up mikt daarnaast ook op autoverhuurders en bedrijven met poolwagens. MyMove ziet het meteen groots, van de V.S. tot het Midden-Oosten.