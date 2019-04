N-VA, bij de vorige verkiezingen de grootste partij van het land, heeft z'n sociaal-economisch verkiezingsprogramma voorgesteld. En wat in de regering Michel niet gelukt is, legt de partij weer op tafel: een begroting in evenwicht tegen het einde van de legislatuur. En dat ondanks een nieuwe tax-shift, een lagere belasting op vermogenswinsten en een belastingkorting voor ondernemers.