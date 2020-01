Meer dan 15 jaar geleden is het dat er nog een reguliere nachttrein ons land aandeed. Maar vandaag is hij terug. Het is de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB die 'em inzet. Twee keer per week op het traject Brussel-Wenen en omgekeerd. Voorlopig is het wel nog een test.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.