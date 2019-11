Morgen is het Black Friday, maandag Cyber Monday en dan komen nog Sinterklaas, Kerstmis en nieuwjaar. Kortom: de piekperiode voor e-commerce. Ook de douane draait nu overuren, om al die pakketjes te scannen, ondermeer op namaak. Bijna de helft van de namaakgoederen komen ons land binnen via dergelijke postpakketjes. Tot voor kort was dat nog vooral via containers in de zeehavens.