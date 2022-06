Onze banken moeten in hun risicomanagement ook rekening houden met een forse opstoot van de rente. Geen zeer waarschijnlijk, maar een realistisch scenario. Dat zegt de Nationale Bank in haar jaarlijks rapport over de financiële stabiliteit in ons land, waarop ze moet toezien. En sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen zijn de risico's voor die stabiliteit alleen maar toegenomen.