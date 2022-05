De nationale bank heeft op vraag van onze federale regering onderzocht welke sectoren nu het hardst te lijden hebben onder de stijgende loon- en energiekosten. Het blijkt dat bedrijven gemiddeld 60 procent van de extra kosten kunnen doorrekenen aan hun klanten. Maar niet alle ondernemingen bevinden zich in dezelfde situatie. Sectoren die de kosten minder kunnen doorschuiven, of die zowel met hogere loon- als energiekosten kampen, zitten in zwaar weer.