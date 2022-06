In haar nieuwste economische vooruitzichten maakt de Nationale Bank zich weinig zorgen over een scenario van stagflatie, waarbij de inflatie blijft stijgen en de economische groei tot stilstand komt. Ook een recessie is niet aan de orde, zegt gouverneur Pierre Wunsch. De economie koelt dit en volgend kwartaal wel af, maar dat is wenselijk om de inflatie weer onder controle te krijgen. En tegen eind dit jaar zou er opnieuw groei moeten zijn.