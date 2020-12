Dankzij de steunmaatregelen verloren we 100.000 Belgische jobs minder, dan na de eerste lockdown gevreesd. Dat concludeert de Nationale Bank in haar nieuwe economische vooruitzichten. De keerzijde is wel dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 10,6% en dat onze staatsschuld zal blijven aanzwellen. Vroeg of laat zal de regering dus wel de broeksriem moeten aanhalen.