Een zware coronaschok impacteert onze economie. Die zit nu in een stevige krimp, die we stilaan kunnen goedmaken zodra de lockdownmaatregelen versoepelen. Eind dit jaar zouden we toch nog op een krimp van 8% zitten. Gezinnen sparen nu volop en de economen van de Nationale Bank hopen dat zij hun verloren consumptie nadien weer zullen inhalen.