De Nationale Bank maakt zich zorgen dat de kapitaalvereisten voor Europese banken versoepeld worden. Meer bepaald is ze bang dat de tussenschotten tussen het hoofdkantoor en haar verschillende bankfilialen verdwijnen. Grootbanken als BNP Paribas en ING, zouden dan bijvoorbeeld een deel van het spaargeld op Belgische rekeningen kunnen gebruiken om kredieten in Frankrijk of Nederland af te dekken. Maar in het geval van een bankencrisis, zien we dat geld nooit meer terug, waarschuwt de Nationale Bank.