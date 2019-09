Volgens de Nationale Bank ziet het ernaar uit de Belgische economie dit kwartaal met 0,2 procent zal groeien, net als in het vorige. Normaal is het voor een inschatting van de kwartaalgroei wachten tot een maand NA de afloop ervan. Voortaan komt de Nationale Bank al in het lopende kwartaal met een groeiraming. Ze heeft daar een nieuw model voor uitgewerkt.