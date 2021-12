Na de regionale stakingen van de afgelopen twee weken, hebben de vakbonden bij AG Insurance vandaag een nationale staking gehouden in Brussel. De eerste in bijna tien jaar. De vakbonden klagen over de te hoge werkdruk . En eisen een betere regeling voor telewerk. Het conflict sleept al een hele tijd aan. De relaties tussen de directie en de vakbonden zijn onder het vriespunt gezakt.