Het is even genoeg geweest met steunmaatregelen voor corona. Dat vindt de gouverneur van de Nationale Bank. België heeft niet de middelen om zomaar geld in het rond te blijven strooien. Het begrotingstekort zal nu al oplopen tot boven de 10% voor dit jaar, waarschuwt de Nationale Bank. En ook de komende twee jaar verbetert het nauwelijks, waardoor onze staatsschuld al sterk zal aanzwellen.