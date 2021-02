Neckermann vraagt aan de ondernemingsrechtbank vier maanden respijt om te onderhandelen met potentiële overnemers. De reisorganisator staat opnieuw op de rand van een faillissement omdat het Spaanse moederbedrijf Wamos niet met geld over de brug komt. Wamos zit zelf in de problemen door de coronacrisis. Een investeringsfonds uit de Benelux dat nog niet actief is in de reissector zou interesse hebben.