Terwijl Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in de Verenigde Staten overleg pleegt over het PFAS-probleem, is er ook bij ons internationaal overleg. In Antwerpen hebben voor het eerst een grote groep overheidsexperten uit Vlaanderen en Nederland de koppen bij elkaar gestoken om kennis uit te wisselen over de problematiek. Hoewel de Nederlanders er al langer ervaring mee hebben, kunnen ze blijkbaar ook van de Vlaamse aanpak leren.