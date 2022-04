De Nederlandse autodealergigant Van Mossel doet een nieuwe grote overname in ons land: het neemt Groep Vereenoghe over, goed voor 9 Mercedes-Benz garages in West-Vlaanderen. Van Mossel is ondertussen de grootste autodealer van ons land. De sector is in volle beweging. Schaalgrootte en een verbreding van de activiteiten bieden duidelijk voordeel.