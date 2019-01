Nederlandse erotiekshop Christine le Duc komt naar België

Christine le Duc, één van de top-drie bedrijven in de Nederlandse erotiekbranche, gooit zich op de Belgische markt. Met een webshop èn met fysieke winkels. 't Bedrijf was een hele tijd in handen van het Duitse concern Beate Uhse, maar is overgenomen door Nederlandse investeerders. Zij zoeken schaalvergroting via België en Frankrijk.