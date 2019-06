Het Nederlandse Lightyear heeft z'n prototype voorgesteld van de eerste gezinsauto op zonne-energie die lange afstanden kan rijden. De wagen is voorzien van zonnepanelen, al kan-ie ook stroom opladen via stopcontacten en laadstations. Light Year is in 2016 opgericht door vijf oud-studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Die wonnen drie keer op rij het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië.