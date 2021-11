Een Nederlandse ingenieursstudent heeft de James Dyson Duurzaamheidsprijs gewonnen met z'n plastic scanner. Dat is een draagbaar toestelletje dat de meeste soorten kunststoffen in enkele seconden herkent. Het is de ontbrekende schakel om plastic ook in arme landen te kunnen recycleren. Sorteermachines zijn er te duur, waardoor de sortering er nog met het blote oog gebeurt. Met grote kans op fouten en veel plastic dat alsnog op een vuilnisbelt belandt.