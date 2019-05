Voedingsreus Nestlé ziet nog grote groei in vleesvervangers. Z'n afdeling Garden Gourmet is nu al marktleider in de veggie-markt. Een markt die bij ons bijna 70% gegroeid is in de laatste 6 jaar. Dé nieuwste trend in die markt is 'meat mimicking'. Ontwikkeld om ook de hardnekkige vleesliefhebber te verleiden.