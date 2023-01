Het hoofdkantoor van voedingsgigant Nestlé in Anderlecht is het eerste 'Zero Waste'-kantoor in België. Nestlé kreeg het certificaat van het onafhankelijke auditbureau Keurmerk Nederland. De werknemers van Nestlé produceren nog amper 25 gram afval per maand. En alles wat het hoofdkantoor binnenkomt, moet herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn.