Het aandeel van streamingdienst Netflix heeft bij de opening van Wall Street een oplawaai van jewelste gekregen. Het verliest bijna 40% van z'n beurswaarde of een slordige 50 miljard dollar. Beleggers dumpen het aandeel nadat uit de kwartaalcijfers blijkt dat Netflix voor het eerst in bijna 11 jaar betalende abonnees is kwijtgeraakt: 200.000 minder klanten en het verwacht er het komende jaar nog 2 miljoen te verliezen. De concurrente wordt talrijker én steeds beter in wat streaming hoort te doen: boeiende, sterke televisiecontent maken.