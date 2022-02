Medtechbedrijf Onward Medical heeft spectaculaire resultaten gepubliceerd in Nature Medicine. Drie patiënten met een volledig onderbroken ruggenmergzenuw, kunnen toch opnieuw rechtop staan, zwemmen en zelfs wandelen. Dat danken ze aan een neuro-stimulator in hun rug. Het aandeel van Onward Medical schiet 17% hoger. Het bedrijf is een spin-off van een Zwitsers ziekenhuis, met hoofdkantoor in Eindhoven en een beursnotering in Brussel.