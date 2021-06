Biotech start-up NeuVasQ wil neurologische aandoeningen zoals ALS, of de ziekte van Alzheimer of Parkinson, helemaal anders aanpakken. Een defecte bloed-hersenbarrière speelt volgens de oprichters een cruciale rol. Die barrière herstellen, zou verdere achteruitgang moeten tegenhouden. NeuVasQ is een spin-off van de afdeling moleculaire biologie van de ULB. De start-up krijgt 20 miljoen euro startkapitaal mee.