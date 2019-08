Het Luikse Newpharma hoopt dit jaar de kaap van 100 miljoen euro omzet te ronden. De eerste online-apotheek van 't land is een echt succesverhaal. Na elf jaar is Newpharma is actief in verschillende Europese landen. En het bedrijf wil verder uitbreiden naar Italië en Spanje. Twee landen waar de online-farma nog in z'n kinderschoenen staat.