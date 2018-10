Nieuw gezichtsverlies voor "GroKo" van Merkel

Niet alleen in ons land, ook in Duitsland zijn er gisteren verkiezingen geweest. In Beieren gingen kiezers naar de stembus voor een nieuw deelstaatparlement. De CSU en SPD kregen zware klappen; AfD en de Groenen zijn de winnaars van de verkiezingen. 't Resultaat zou wel eens landelijke gevolgen kunnen hebben voor bondskanselier Merkel.