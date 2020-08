'Innovaders' is een nieuw platform dat KMO's in contact wil brengen met gespecialiseerde kenniscentra, die hen helpen met onderzoek en ontwikkeling. Samen kunnen ze innovatieve technologie ontwikkelen die anders onbetaalbaar zou zijn. We trokken naar het betonbedrijf Adfil in Zele, in Oost-Vlaanderen: daar bouwen ze aan het gewapende beton van de toekomst - ze gebruiken plastic in plaats van staaldraad.