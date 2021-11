"De Belgische woningmarkt evolueert stilaan van een koop- naar een huurmarkt". Daar is het nieuwe vastgoedfonds Greenmile Sustainable Housing Fund rotsvast van overtuigd. Het fonds investeert in residentiële nieuwbouwappartementen voor de huurmarkt. Het haalde zopas 10 miljoen euro op en wil al tegen eind volgend jaar voor 100 miljoen euro aan vastgoed in portefeuille hebben.