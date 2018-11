Nieuw winkelconcept geeft startende ondernemers duw in de rug

Handelsruimte per vierkante meter huren, inclusief webshop. Dat is het nieuwe winkelconcept Combidee. Het wil inspelen op kleine en startende ondernemers voor wie een eigen winkel of webshop te duur is. Combidee start in Brasschaat met twintig deelnemers.